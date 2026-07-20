Девушка и двое мужчин снимали детское порно и отправляли его на сайт для педофилов
В Прикамье 23-летнюю девушку и двух мужчин в возрасте 29 и 53 лет поймали на съемке детского порно. Об этом информирует ГУ МВД России по Пермскому краю.
В июле сотрудники правоохранительных органов произвели арест трёх человек. По информации полиции, женщина вовлекла своего сожителя и их общего знакомого в создание порнографических видео с участием несовершеннолетних — мужчины играли роли актёров. Готовые материалы передавались через интернет куратору, который также отвечал за поиск детей в возрасте от 12 до 16 лет и предлагал им участие в съёмках за вознаграждение от трех до восьми тысяч рублей.
Уточняется, что куратор размещал видео на специализированной международной платформе и переводил деньги россиянке в криптовалюте. Выяснилось, что он является выходцем из Челябинска и скрывается за пределами страны. Его объявили в международный розыск. Остальные участники дела находятся под стражей, один из них заключил сделку с правоохранителями. Уголовные дела переданы в суд.
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