Девушка и двое мужчин снимали детское порно и отправляли его на сайт для педофилов

20 июля 2026, 15:16

В Прикамье девушку и двоих мужчин поймали на съемке детского порно

Фото: iStock/Yingko

В Прикамье 23-летнюю девушку и двух мужчин в возрасте 29 и 53 лет поймали на съемке детского порно. Об этом информирует ГУ МВД России по Пермскому краю.