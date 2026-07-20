Петербуржец напал и пытался изнасиловать школьницу в Шушарах
Петербуржец напал и пытался изнасиловать школьницу. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
В субботу, 18 июля, Баходир заметил 14-летнюю девочку в подъезде дома на Школьной улице. Он догнал её, попытался повалить на пол и снять с неё одежду, но не смог этого сделать из-за активного сопротивления школьницы, пояснили в пресс-службе.
Согласно информации ведомства, на следующий день злоумышленника задержали. В суде он признал свою вину. Уточняется, что преступника взяли под стражу на два месяца.
Ранее сообщалось, что иностранный гражданин попытался вывезти из России порнографические материалы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: