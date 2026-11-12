Московская и Гомельская области продолжат развивать торговые и гуманитарные связи

12 ноября 2026, 16:22

оригинал А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Московская область расширяет сотрудничество с регионами Белоруссии. В текущем году Подмосковье заключило соглашения с Минской, Брестской и Витебской областями.







12 ноября губернатор Андрей Воробьёв обсудил развитие торгово-экономических и гуманитарных связей с председателем Гомельского областного исполнительного комитета Иваном Крупко. Во встрече также участвовал чрезвычайный и полномочный Посол Республики Беларусь в России Юрий Селиверстов.





Московскую и Гомельскую области связывают четыре побратимских соглашения: между Серпуховом и Гомелем, Котельниками и Рогачёвским районом, Волоколамском и Чечерском, Пушкинским округом и Светлогорским районом.





Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Мы всегда с удовольствием посещаем Республику Беларусь с рабочими визитами. И многие жители нашего любимого Подмосковья также охотно ездят в Минскую, Брестскую, Гомельскую и другие области. Сегодня мы ещё раз поговорим о взаимодействии в сферах экономики, культурного обмена, образования. Всё это ‒ продолжение отношений лидеров двух стран: нашего президента Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, который всегда нас радушно принимает. Обсудим новые проекты и статус того, что мы уже подписали и запустили в торговле, в локализации ‒ как в Беларуси, так и в России», — сказал Воробьёв.



Сотрудничество регионов охватывает самые разные сферы ‒ здравоохранение, образование, дорожная инфраструктура. Университеты Орехово-Зуева и Коломны плотно сотрудничают с Гомельским госуниверситетом имени Франциска Скорины. Колледж «Московия» вместе с Гомельским машиностроительным колледжем готовит специалистов для МЧС и ИТ-сферы, а также развивает инклюзивное профобразование. Колледж «Энергия» сотрудничает с белорусскими коллегами в ином формате ‒ проводит совместные конференции и круглые столы, планирует участие в международном конкурсе по направлению МЧС.

В строительстве участка Южно-Лыткаринской автодороги и развязки с трассой М-12 «Восток» принимало участие предприятие из Гомеля ДСТ №2.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Также развивается сотрудничество в сферах культуры и патриотического воспитания. Гости из Гомельской области приезжали на форум «Патриот ‒ это Я» в Подмосковье. Молодёжь регулярно завоёвывает награды на творческих конкурсах и проектах, которых проводятся в обеих странах. Сейчас обсуждается возможность организации гастролей в Гомеле Московского областного театра драмы и комедии.





« Для Гомельской области Подмосковье и Россия ‒ важнейшие торгово-экономические партнёры, на их долю приходится около 80% нашего товарооборота. Объём торговли с Московской областью за прошлый год составил 1,2 млрд долларов, и в этом году продолжает расти. У нас есть серьёзные компетенции в строительстве, и мы готовы сотрудничать в этой сфере, в том числе в жилищных проектах. Уверен, точки соприкосновения найдутся и в животноводстве: опыт Московской области в этой отрасли, а также возможности в проектировании, строительстве и поставке оборудования могут быть полезны для совместной работы, — Нам важно развивать и гуманитарные связи, в том числе молодёжные обмены », — сказал Крупко.

У Московской области и Белоруссии действует программа сотрудничества до 2028 года, которая включает девять направлений ‒ от промышленности и торговли до образования и науки. Экономические связи стабильно укрепляются: в первом полугодии 2026-го товарооборот вырос почти более чем на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня Подмосковье обеспечивает почти пятую часть всей торговли между двумя странами, а Беларусь занимает первое место среди зарубежных партнёров, куда предприятия Московской области поставляют свою продукцию.





В Подмосковье востребованы белорусские мясные, молочные и кондитерские изделия, бытовая техника, техническая соль для нужд дорожного хозяйства, лифты, коммунальная техника, активно обновляется и парк сельхозтехники. В свою очередь из Московской области в Республику Беларусь поставляют оборудование, продукцию химической промышленности и машиностроения, одежду, продовольствие и текстиль, экспорт которого за прошлый год увеличился почти на четверть.





Белорусский бизнес активно инвестирует в экономику Подмосковья, запуская собственные производства. Так, в Воскресенске уже на полную мощность вышел завод «Белтелекабель». В Сергиевом Посаде компания «Серволюкс» развивает переработку мяса птицы.





В Наро-Фоминском округе Белорусская цементная компания налаживает выпуск бетона, сухих строительных смесей и железобетонных изделий. А в Химках во втором квартале 2027 года МАЗ приступит к реализации проекта по созданию крупнейшего в Центральном федеральном округе центра белорусской автомобильной, пассажирской и коммунальной техники.





Отдельным направлением кооперации является рельсовый транспорт. Мытищинский завод «Метровагонмаш» сотрудничает с минским метрополитеном уже 40 лет ‒ в прошлом году предприятие передало в Белоруссию 20 вагонов, а в этом планирует поставить ещё 15. Помимо этого, с апреля на трансграничном маршруте Смоленск ‒ Орша курсируют электропоезда Демиховского завода из Орехово-Зуева.



