Жилищные условия в Подмосковье в будущем году улучшат более 180 молодых семей
В проекте бюджета Московской области на 2027 год предусмотрено финансирование программы «Молодая семья». Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Планируется, что в будущем году участниками программы станут свыше 180 семей, а объём средств на эти цели превысит 550 миллионов рублей.
«Это востребованный инструмент поддержки. За пять лет, с 2021 года, участниками программы, улучшившими свои жилищные условия, стали свыше 1300 молодых семей. Среди них 400 многодетных семей и 23 семьи участников спецоперации», – рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он отметил важность комплексного подхода к поддержке молодых семей.
«Недавно Мособлдума решила продлить на 2027 год предоставление единовременной выплаты в 300 000 рублей при рождении третьего или последующего ребёнка для молодых семей. В проекте бюджета на эти цели тоже заложены средства», – отметил Брынцалов.Цель программы «Молодая семья» – оказание господдержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путём предоставления им социальных выплат на покупку жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
Многодетные семьи, семьи участников СВО имеют право первоочередного получения социальной выплаты в рамках реализации программы.
Для подачи заявления следует обращаться на портал государственных и муниципальных услуг Московской области.