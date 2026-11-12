Жилищные условия в Подмосковье в будущем году улучшат более 180 молодых семей

12 ноября 2026, 16:57

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

В проекте бюджета Московской области на 2027 год предусмотрено финансирование программы «Молодая семья». Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.





Планируется, что в будущем году участниками программы станут свыше 180 семей, а объём средств на эти цели превысит 550 миллионов рублей.

«Это востребованный инструмент поддержки. За пять лет, с 2021 года, участниками программы, улучшившими свои жилищные условия, стали свыше 1300 молодых семей. Среди них 400 многодетных семей и 23 семьи участников спецоперации», – рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Недавно Мособлдума решила продлить на 2027 год предоставление единовременной выплаты в 300 000 рублей при рождении третьего или последующего ребёнка для молодых семей. В проекте бюджета на эти цели тоже заложены средства», – отметил Брынцалов.