В Подмосковье более 14 000 супружеских пар смогут получить выплату к юбилеям совместной жизни
В проекте бюджета Московской области на 2027 год на выплату единовременного пособия супругам к юбилеям совместной жизни планируется выделить свыше 79 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
В Московской области предусмотрена такая мера поддержки, как единовременное пособие супругам к юбилеям их совместной жизни.
«Люди, которые пронесли свою любовь через долгие годы, достойны уважения. Это невероятный труд, и мы гордимся ими, ведь такие семьи – живой пример для молодого поколения, хранители традиций. За пять лет – с 2021 по 2025 год – выплату получили почти 63 тысячи семей», – сказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.В будущем году этой мерой поддержки смогут воспользоваться более 14 000 семей, которые прожили в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет. Размер пособия варьируется от 5000 рублей за 50-летний юбилей до 9000 рублей – для пар, проживших вместе 70 и более лет.
Обратиться за услугой может один из супругов в течение года с даты юбилея. Подать заявление можно на региональном портале госуслуг