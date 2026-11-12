В Подмосковье более 14 000 супружеских пар смогут получить выплату к юбилеям совместной жизни

12 ноября 2026, 16:41

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

В проекте бюджета Московской области на 2027 год на выплату единовременного пособия супругам к юбилеям совместной жизни планируется выделить свыше 79 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.





В Московской области предусмотрена такая мера поддержки, как единовременное пособие супругам к юбилеям их совместной жизни.

«Люди, которые пронесли свою любовь через долгие годы, достойны уважения. Это невероятный труд, и мы гордимся ими, ведь такие семьи – живой пример для молодого поколения, хранители традиций. За пять лет – с 2021 по 2025 год – выплату получили почти 63 тысячи семей», – сказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.