Московская и Костромская области подписали соглашение о расширении сотрудничества

19 июня 2025, 16:35

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО / Екатерина Агеева

Подмосковье и Костромская область продолжат сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Соглашение об этом на Петербургском международном экономическом форуме заключили губернатор Московской области Андрей Воробьёв и губернатор Костромской области Сергей Ситников.







«Подмосковье открыто к сотрудничеству. Мы регулярно делимся лучшими наработками с коллегами из других регионов и готовы к партнёрству в разных сферах – от промышленности и сельского хозяйства до образования, культуры и здравоохранения. Сегодня на ПМЭФ подписали соглашение с Костромской областью», – отметил Воробьёв.

«Он объединяет ключевые памятники архитектуры, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и природные достопримечательности девяти древних русских городов. В их числе – подмосковный Сергиев Посад, где расположен главный духовный центр России – Троице-Сергиева лавра. В 2024 году округ посетили 1,8 млн туристов. Мы стараемся дальше развивать там инфраструктуру – открывать новые частные музеи, отели, кафе, благоустраивать улицы, скверы, парки», – добавил глава региона.

«Мы заинтересованы в развитии экономических, социальных и культурных связей с регионами нашей большой страны. Одно из перспективных направлений – сфера туризма, популяризация внутренних туристических маршрутов. Эта работа будет продолжена, в первую очередь, в рамках туристического маршрута «Золотое кольцо». Запланирована большая программа мероприятий, которые будут способствовать росту турпотока», – сказал Сергей Ситников.