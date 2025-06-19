Московская и Костромская области подписали соглашение о расширении сотрудничества
Подмосковье и Костромская область продолжат сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Соглашение об этом на Петербургском международном экономическом форуме заключили губернатор Московской области Андрей Воробьёв и губернатор Костромской области Сергей Ситников.
«Подмосковье открыто к сотрудничеству. Мы регулярно делимся лучшими наработками с коллегами из других регионов и готовы к партнёрству в разных сферах – от промышленности и сельского хозяйства до образования, культуры и здравоохранения. Сегодня на ПМЭФ подписали соглашение с Костромской областью», – отметил Воробьёв.Он напомнил, что Подмосковье уже работает с этим регионом, а также с Ярославской, Ивановской, Владимирской областями и Москвой над развитием известного туристического маршрута «Золотое кольцо», который в этом году получил статус национального.
«Он объединяет ключевые памятники архитектуры, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и природные достопримечательности девяти древних русских городов. В их числе – подмосковный Сергиев Посад, где расположен главный духовный центр России – Троице-Сергиева лавра. В 2024 году округ посетили 1,8 млн туристов. Мы стараемся дальше развивать там инфраструктуру – открывать новые частные музеи, отели, кафе, благоустраивать улицы, скверы, парки», – добавил глава региона.Планируется укреплять двусторонние связи в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, торговля, малое и среднее предпринимательство, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, наука, культура и туризм, спорт, охрана окружающей среды, молодёжная политика.
«Мы заинтересованы в развитии экономических, социальных и культурных связей с регионами нашей большой страны. Одно из перспективных направлений – сфера туризма, популяризация внутренних туристических маршрутов. Эта работа будет продолжена, в первую очередь, в рамках туристического маршрута «Золотое кольцо». Запланирована большая программа мероприятий, которые будут способствовать росту турпотока», – сказал Сергей Ситников.Он добавил, что Костромская область также заинтересована в развитии поставок продукции местных товаропроизводителей в Московскую область. Речь идёт о ювелирных изделиях, товарах лесопромышленного комплекса, сырах и других продуктов питания.