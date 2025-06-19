Подмосковье подписало договор с «Билайном» о сотрудничестве в сфере ИТ
Соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий Московской области и компании «Билайн» подписали на ПМЭФ-2025 губернатор региона Андрей Воробьёв и гендиректор «Билайна» Сергей Анохин. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Билайн» — наш давний партнёр, и подписанное сегодня соглашение открывает для обеих сторон новые возможности по развитию информационно-телекоммуникационных технологий в Московской области», — сказал Андрей Воробьёв.Он отметил, что сотрудничество касается повышения доступности мобильной связи в Подмосковье, а также нескольких проектов по цифровизации в сфере здравоохранения. В частности, планируется создать единую цифровую систему с искусственным интеллектом для диагностики онкозаболеваний.
«Билайн» на протяжении многих лет активно взаимодействует с правительством Подмосковья в сфере цифровых технологий. Заключение данного соглашения является логичным шагом, который укрепляет наши отношения», — заявил Сергей Анохин.Он добавил, что компания готова делиться своим опытом внедрения новых телекоммуникационных технологий и сервисов, чтобы повысить инвестиционную привлекательность российских регионов.