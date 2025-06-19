В ОЭЗ «Большой Серпухов» откроют производство потребительской электроники
В особой экономической зоне «Большой Серпухов» начнёт работу флагманское производство электроники – смартфонов, планшетов, ноутбуков, умных часов и других устройств.
Соглашение на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, соучредитель ООО «Интеллектуальное производство» Умар Кремлёв, гендиректор АО «Большой Серпухов» Наталья Агре и председатель совета директоров «РЕД СОФТ» Вячеслав Комлев.
«Задача, которую ставит перед нами президент, – обеспечение технологического суверенитета. Поэтому запуск нового производства электроники в нашей ОЭЗ «Большой Серпухов», несомненно, важен не только для Подмосковья, но и всей страны. Объём инвестиций в проект превысит 4 млрд рублей. Надеемся, что это позволит внести заметный вклад в реализацию национальной цели, в импортозамещение. Намерения инвестора позволяют нам надеяться, что конкурентоспособная продукция – отечественные смартфоны, планшеты, ноутбуки, умные часы, очки дополненной реальности – дело недалекого будущего». На предприятии создадут свыше 150 рабочих мест», – рассказал Воробьёв.В ОЭЗ «Большой Серпухов» планируют создать технологически независимую производственную платформу нового поколения, способную конкурировать с мировыми лидерами в сегменте смартфонов, носимой электроники и интеллектуальных устройств.
ООО «Интеллектуальное производство» представляет в России китайскую компанию Passion Tech, разработки которой адаптируют под российские стандарты.
«Этот проект – флагман нового этапа развития российской электроники. В Серпухове мы создаём центр технологического развития, основанный на умном производстве, локальных решениях и международном партнёрстве», – сказал Умар Кремлёв.Наталья Агре назвала создание высокотехнологичного производства в рамках проекта новой вехой для ОЭЗ «Большой Серпухов».
«Миссия «РЕД СОФТ» в рамках развития нового производства – предоставление продуктов нашей компании, аналогов которых нет в мире. Операционные системы РЕД ОС и РЕД ОС М являются полностью российскими разработками и сопровождаются качественной техподдержкой, обладают рядом уникальных возможностей», председатель совета директоров ООО «РЕД СОФТ», – отметил Вячеслав Комлев.Проект ориентирован как на государственные закупки, так и на B2C-сегмент с последующей экспансией в страны СНГ и Восточной Европы.