Московская область и МТС подписали соглашение о цифровом развитии региона
На полях XXVIII Петербургского международного экономического форума заключено новое соглашение о сотрудничестве между правительством Московской области и компанией МТС. Документ подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор МТС Инесса Галактионова, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«МТС на телекоммуникационном рынке Подмосковья и всей России является одним из основных игроков, обеспечивающих жителей, а также важнейшие социальные и инфраструктурные объекты надежными услугами связи. Мы видим заметные результаты нашего сотрудничества и сегодня подписываем очередное соглашение», — сказал Воробьев.Он также отметил, что компания МТС намерена построить крупный дата-центр в Наро-Фоминске, а также реализовать цифровизацию государственных индустриальных парков, создаваемых в регионе по принципу «все включено».
Среди других направлений сотрудничества он выделил внедрение интеллектуальной платформы с датчиками для контроля температуры и давления в котельных, а также обеспечение устойчивого мобильного интернета на федеральных трассах, в частности на Южно-Лыткаринской автодороге.
Согласно договоренностям, МТС инвестирует около 7 млрд рублей до 2030 года в развитие цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры Подмосковья.
Кроме того, МТС создаст цифровую инфраструктуру для пяти государственных индустриальных парков региона. На Южно-Лыткаринской автодороге протяжённостью 45 км будут установлены базовые станции для обеспечения устойчивой голосовой связи и мобильного интернета.
В числе других инициатив — установка интеллектуальных датчиков в котельных для мониторинга работы систем теплоснабжения, модернизация общедомовых счётчиков, развитие геоаналитических сервисов при планировании строительства и внедрение российских цифровых платформ для онлайн-коммуникаций в сферах образования, медицины и ЖКХ.
Генеральный директор МТС Инесса Галактионова заявила, что компания последовательно развивает телекоммуникационную и цифровую инфраструктуру в Московской области, расширяя зону покрытия и повышая качество связи. По её словам, современные ИТ-решения внедряются в наиболее востребованных точках — от жилых районов до объектов транспорта, промышленности, науки и социальной сферы.
«С 2013 года мы подписываем с Правительством Московской области уже третье соглашение о развитии телеком-инфраструктуры. На этот раз в рамках сотрудничества МТС инвестирует до 2030 года включительно около 7 миллиардов рублей в семь проектов», — отметила она.
Среди них — строительство центра обработки данных в Наро-Фоминске, обеспечение связи вдоль Южно-Лыткаринской автодороги, расширение системы мониторинга теплоснабжения в городах Подмосковья и цифровизация индустриальных парков.
Она также подчеркнула, что МТС продолжит работу по модернизации и расширению телекоммуникационных сетей, что, по её мнению, будет способствовать повышению качества жизни населения и развитию экономики региона.