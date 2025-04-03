В Подмосковье выпустили 63,5% от общего объёма кукурузных палочек в ЦФО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Объём производства кукурузных палочек с января по февраль текущего года составил 3,3 тыс. тонн. Это более чем на 25% больше показателей аналогичного периода 2024-го. В Московской области произвели свыше 63,5% общего объёма этого вида продукции в Центральном федеральном округе и больше 28% от общероссийского объёма. Всего за прошлый год региональные предприятия изготовили 20,6 тыс. тонн кукурузных палочек.
«Кукурузные палочки – одно из любимых многими лакомств с детства. Воздушный хрустящий десерт изготавливают из кукурузной крупы, сахара и растительного масла. На прилавках магазинов и супермаркетов они представлены в широком ассортименте. Это классические палочки в сахарной пудре, со вкусом банана, апельсина, малины, солёные палочки с сыром, зеленью, сметаной, томатами», – рассказали в региональном Минсельхозпроде.По данным ведомства, лидером по производству кукурузных палочек в стране является подмосковная компания ООО «РУССКАРТ». Она выпускает в городском округе Мытищи кукурузные палочки под брендом «Кузя Лакомкин», в том числе со вкусами «бабл-гам» и «тропический микс», а также кукурузные снеки «Сырболлы» со вкусами сыра, хачапури, краба и кетчупа.
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Лора Луганская