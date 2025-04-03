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В Подмосковье выпустили 63,5% от общего объёма кукурузных палочек в ЦФО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Объём производства кукурузных палочек с января по февраль текущего года составил 3,3 тыс. тонн. Это более чем на 25% больше показателей аналогичного периода 2024-го. В Московской области произвели свыше 63,5% общего объёма этого вида продукции в Центральном федеральном округе и больше 28% от общероссийского объёма. Всего за прошлый год региональные предприятия изготовили 20,6 тыс. тонн кукурузных палочек.
«Кукурузные палочки – одно из любимых многими лакомств с детства. Воздушный хрустящий десерт изготавливают из кукурузной крупы, сахара и растительного масла. На прилавках магазинов и супермаркетов они представлены в широком ассортименте. Это классические палочки в сахарной пудре, со вкусом банана, апельсина, малины, солёные палочки с сыром, зеленью, сметаной, томатами», – рассказали в региональном Минсельхозпроде.
По данным ведомства, лидером по производству кукурузных палочек в стране является подмосковная компания ООО «РУССКАРТ». Она выпускает в городском округе Мытищи кукурузные палочки под брендом «Кузя Лакомкин», в том числе со вкусами «бабл-гам» и «тропический микс», а также кукурузные снеки «Сырболлы» со вкусами сыра, хачапури, краба и кетчупа.

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В Подмосковье реализуют 28 проектов импортозамещения в фармацевтике и медицине
03 апреля 2025, 17:16

Фото: пресс-служба компании «Петровакс»

В Московской области в последние три года заявили к реализации около 30 инвестпроектов технологического суверенитета в медицине и фармацевтике. Об этом сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«28 инвестпроектов заявлено в Подмосковье с момента принятия регионального закона об импортозамещении в марте 2022 года. Суммарно их инвестиции превышают 24 млрд рублей. В результате реализации этих проектов в регионе планируется создать более 2,6 тыс. высококвалифицированных рабочих мест», – уточнила Зиновьева.
Как отметили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, реализация проектов технологического суверенитета в фармацевтике и медицине обеспечит безопасность в важнейшей социальной сфере – здравоохранении.

Подобрать земельный участок в Подмосковье под инвестпроект можно на инвестиционной карте региона.

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Пяти подмосковным храмам бесплатно передали земельные участки
03 апреля 2025, 17:03

Фото: istockphoto.com/Vera Tikhonova

Земельные участки передали в безвозмездное пользование пяти православным храмам, расположенным в четырёх округах Московской области — Зарайске, Коломне, Кашире и Солнечногорске, в первом квартале текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
«Земельные участки передаются по обращению религиозных организаций под уже существующими объектами недвижимости, а также для строительства новых храмов, воскресных школ и прочих объектов религиозного назначения», — отметил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.
Общая площадь участков, переданных пяти подмосковным храмам, составила свыше 6,5 тыс. квадратных метров. В частности, Спасскому храму в деревне Ильицино округа Зарайск передали участок площадью передали участок площадью 1588 квадратных метров в посёлке Масловский. Спасскому храму в солнечногорском посёлке Андреевка передали участок площадью 886 квадратных метров в посёлке Голубое.

Два участка общей площадью 834 квадратных метров в Кашире передали Никитскому женскому монастырю. Знаменскому храму в коломенском селе Непецино передали участок площадью 2936 кв. м в деревне Андреевка, а Никольскому храму в городе Коломна передали 304 квадратных метра на Соборной площади.

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#московская область
#подмосковье
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Около ста призывников из Шатуры отправятся в этом году служить в армию
03 апреля 2025, 17:00

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Из Шатуры служить в армию в рамках весеннего призыва отправятся около 100 молодых людей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Стартовавшая 1 апреля весенняя призывная кампания продлится до 15 июля. Каждую неделю по средам, четвергам и пятницам призывники проходят медкомиссию, где определяют их годность к военной службе.
«Наша главная задача – чтобы ребята прошли всех врачей и специалистов. Если молодые люди имеют определённые заболевания, мы не имеем права призвать их на службу в Вооружённые силы России», – сказал военный комиссар Олег Левченко.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Службу по призыву шатуряне будут нести в воинских частях Подмосковья и ближайших регионов. Шатурские призывники готовы отслужить год в различных родах войск. При этом солдат-срочников не направят в зону проведения спецоперации.
«Повестка пришла два месяца назад. Уклоняться даже и мысли не было. Есть желание защищать Родину. Готов обучиться владению оружием, дисциплине. В той ситуацией, которая сейчас у нас в стране, лучше отслужить», – сказал призывник Сергей Хамзин.
Молодые люди могут выбрать и альтернативную гражданскую службу. Однако срок её прохождения составит от 18 до 21 месяца. Такая форма исполнения воинской обязанности предназначена для тех, кто по религиозным и другим убеждениям не может взять в руки оружие.

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#подмосковье
#московская область
#шатура
#армия
#вооружённые силы рф
#призыв
#призывник
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Выплату по уходу за инвалидом оформили более 2,5 тыс. жителей Подмосковья
03 апреля 2025, 16:44

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Свыше 2,5 тыс. жителей Московской области оформили ежемесячные выплаты по уходу за инвалидами с начала текущего года, сумма выплаты составляет 27 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.
«Уход за тяжелобольным человеком на дому вместо помещения его в специализированное учреждение — это большая ответственность, требующая постоянного внимания. В Подмосковье предусмотрена поддержка для таких людей. В этом году ежемесячную выплату по уходу за инвалидом оформили более двух с половиной тысяч жителей нашего региона», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве напомнили, что эту выплату могут получать жители Подмосковья в возрасте от 18 до 65 лет, ухаживающие дома за инвалидом первой или второй группы.

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#инвалиды
#московская область
#подмосковье
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В Серпухове снесли двухэтажный многоквартирный дом
03 апреля 2025, 16:07

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Многоквартирный двухэтажный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Пролетарской улице в Серпухове, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Блочный дом на восемь квартир был построен в 1961 году, его общая площадь составляла около 340 квадратных метров. Со временем основные конструктивные элементы здания пришли в негодность, в связи с чем дом признали аварийным. Жильцов оттуда расселили, а здание решено было ликвидировать. Постройку снесли в первом квартале текущего года», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В настоящее время участок, который занимал дом, полностью освобождён от здания и строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа пока не приняла.

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