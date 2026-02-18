Московская область лидирует по раздельному сбору отходов
Подмосковье заняло первое место среди российских регионов по доле жителей, занимающихся раздельным сбором отходов. Об этом свидетельствуют данные ежегодного опроса Российского экологического оператора, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Согласно исследованию, 69% опрошенных в регионе сортируют бытовые отходы как минимум по двум категориям — вторсырье и смешанные отходы.
Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что рост показателей связан не только с распространением практики раздельного сбора в быту. По его словам, жители региона все чаще оформляют заявки на вывоз строительных отходов вместо того, чтобы выбрасывать их в контейнеры для коммунального мусора.
«Такое стало возможным благодаря, в первую очередь, широкой разъяснительной работе, которую мы ведем совместно с муниципалитетами. Свою роль играют и постоянные надзорные мероприятия по профилактике в этой сфере. Однако, повторюсь, главный фактор снижения экологического следа — экологическое просвещение и продвижение идеи личной ответственности за состояние окружающей среды», — подчеркнул он.В целом по стране, по информации оператора, 52,5% жителей стабильно сортируют отходы в быту. Помимо Московской области, в тройку лидеров вошли Липецкая область с показателем 68% и Москва, где отходы сортируют 66% опрошенных.