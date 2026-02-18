Московская область лидирует по раздельному сбору отходов

18 февраля 2026, 10:52

оригинал Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Подмосковье заняло первое место среди российских регионов по доле жителей, занимающихся раздельным сбором отходов. Об этом свидетельствуют данные ежегодного опроса Российского экологического оператора, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.





Согласно исследованию, 69% опрошенных в регионе сортируют бытовые отходы как минимум по двум категориям — вторсырье и смешанные отходы.



Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что рост показателей связан не только с распространением практики раздельного сбора в быту. По его словам, жители региона все чаще оформляют заявки на вывоз строительных отходов вместо того, чтобы выбрасывать их в контейнеры для коммунального мусора.

«Такое стало возможным благодаря, в первую очередь, широкой разъяснительной работе, которую мы ведем совместно с муниципалитетами. Свою роль играют и постоянные надзорные мероприятия по профилактике в этой сфере. Однако, повторюсь, главный фактор снижения экологического следа — экологическое просвещение и продвижение идеи личной ответственности за состояние окружающей среды», — подчеркнул он.