В Балашихе построят промышленно-логистический парк с 51 складским комплексом
Промышленно-логистический парк «Лиханов» построят на территории городского округа Балашиха. Трёхстороннее оглашение об этом подписали глава округа Сергей Юров, представитель ГК «Железно» Владимир Калужских и председатель совета директоров «АМР Групп» Александр Мирошников, сообщает пресс-служба муниципалитета.
В парке разместят 51 складской комплекс, их общая площадь составит 48 тысяч квадратных метров.
«Парк «Лиханов» является примером партнёрства власти и бизнеса, направленного на развитие округа и повышение качества жизни жителей», — отметил Сергей Юров.Предполагается, что резидентами «Лиханова» станут представители мелких технологических производств и легкой промышленности. В парке создадут свыше 300 рабочих мест. Завершить строительство планируется до конца 2027 года.