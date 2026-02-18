В Подмосковье оцифровали ещё одну услугу в сфере ЖКХ

18 февраля 2026, 10:16

оригинал Фото: istockphoto.com/golubovy

Подать заявку на подключение или отключение снабжения водой и отоплением подмосковного объекта недвижимости теперь можно в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.





Услуга пока действует в пилотном режиме и доступна в двух округах — Рузском и Можайском.





«Жители этих округов получили ещё одно цифровое решение для повседневных задач: теперь они могут подавать онлайн-заявки на отключение и подключение водо‑ и теплоснабжения. Это уже восьмая переведённая в «цифру» услуга ресурсоснабжающих организаций. Для удобства пользователей все они размещаются на одной странице областного госпортала», — отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.