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Подмосковных производителей стройматериалов приглашают в бизнес-поездку в Турцию

Фото: iStock / FabrikaCr

Фото: iStock / FabrikaCr

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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает производителей стройматериалов стать участниками межрегиональной бизнес-миссии в Турцию. Приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства региона, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Мероприятие пройдет 12-14 июня в Стамбуле. Фонд поддержки ВЭД МО оплачивает аренду площадей для делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники несут самостоятельно», – сказали в ведомстве.
Для участия в бизнес-миссии нужно оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 30 апреля.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда Аясу Доможакову по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 18) или по электронной почте: daa@exportmo.ru. Фонд оказывает услуги экспортёрам бесплатно или на условиях софинансирования. Подробнее об этом можно узнать на сайте фонда.

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В Подольске впервые в Подмосковье прошла межмуниципальная выездная администрация
17 апреля 2025, 18:06

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске провели первую в Московской области межмуниципальную выездную администрацию. В ней участвовали представители четырёх городских округов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В мероприятии участвовали глава Подольска Григорий Артамонов, председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко, более 50 председателей советов МКД, специалисты региональных министерств и городских служб.
«Впервые в нашем округе прошло мероприятие такого масштаба. Важные вопросы обсудили представители Подольска, Домодедова, Ленинского и Лыткарина. Для меня такие встречи – возможность вести открытый разговор без формальностей. Когда слышим друг друга, появляются реальные решения. Этот формат доказал свою эффективность», – сказал Артамонов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Участники выездной администрации постарались подробно ответить на все обращения, а там, где возможно, сразу давали обратную связь. К вопросам, требующим дополнительной проработки или межведомственного взаимодействия, обещали вернуться, подчеркнув, что ни один не останется без внимания.

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#григорий артамонов
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Ветерану Константину Дербакову из Подольска вручили знак почётного жителя округа
17 апреля 2025, 17:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Знак почётного жителя городского округа Подольск вручили ветерану Великой Отечественной войны Константину Гавриловичу Дербакову глава округа Григорий Артамонов и руководитель подольского отделения Ассоциации участников СВО Игорь Науменков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Константина Дербакова призвали в армию за месяц до начала войны. На фронте он прошёл путь от солдата до командира орудия, был ранен, после лечения вновь вернулся в строй, воевал в Венгрии, участвовал в боях за озеро Балатон, и Победу встретил в Будапеште.

«Жизненный путь Константина Гавриловича — пример мужества, трудолюбия и беззаветного служения своей Родине», — сказал Григорий Артамонов.
За фронтовые подвиги Констанин Дербаков получил ордена и Отечественной войны II степени и Красной Звезды, а также орден Трудовой Славы III степени и медаль Жукова.

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#великая отечественная война
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#григорий артамонов
#награда
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В Подмосковье устранили нарушения землепользования в двух округа
17 апреля 2025, 17:53

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

В Подмосковье продолжается систематическая работа по контролю за соблюдением земельного законодательства. Инспекторы Министерства имущественных отношений (МЗК) проводят обследования участков с целью не наказания, а помощи правообладателям — разъясняют суть нарушений и подсказывают, как их устранить.
В Павловском Посаде на улице Рябиновая был зафиксирован случай самовольного захвата земли. После профилактической беседы с инспекторами владелец участка демонтировал ограждение и перенёс его в границах, зафиксированных в Едином государственном реестре недвижимости.

Другой случай произошёл в Балашихе на улице Пехорская. Там на участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства, незаконно осуществлялась коммерческая деятельность. После уведомления от инспекторов собственник изменил вид разрешённого использования (ВРИ), приведя участок в соответствие с требованиями законодательства, в частности, статьи 42 ЗК РФ Земельного кодекса.

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#нарушения
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Занятые в индустрии красоты МСП Подмосковья составили 8% общего числа в России
17 апреля 2025, 17:50

Фото: iStock / Alexander Maniakhin

Подмосковье – один из лидеров по числу субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в индустрии красоты. На регион приходится 8% таких предприятий, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сегодня сектор МСП составляет четверть экономики региона по объёму и почти 30% – по налогам. По количеству субъектов МСП Подмосковье входит в группу лидеров. Так, в индустрии красоты в области занято 8,8 тыс. субъектов МСП – 8% от общего количества компаний, работающих в этой сфере в России. Также в индустрии работает более 24 тыс. подмосковных самозанятых», – отметила Зиновьева.
Общее количество малых и средних предприятий индустрии красоты в России превысило 113,5 тыс.

Одна из современных тенденций индустрии красоты – переход работников на ведение бизнеса в домашних условиях и в бьюти-коворкингах. Такие специалисты работают в основном в формате самозанятости. По данным ФНС России, в этой сфере трудятся около 452 тыс. человек, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход.

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В Подмосковье за неделю выявили 47 нарушений при вывозе стройотходов
17 апреля 2025, 17:43

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Перевозка строительных грузов и отходов (ОССиГ) в Подмосковье требует обязательного получения специального талона. Отсутствие этого документа влечет за собой административное наказание — нарушителям грозят крупные штрафы, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Контроль за перемещением строительных отходов ведется круглосуточно с помощью камер видеонаблюдения. За прошедшую неделю зафиксировано 47 случаев незаконной транспортировки на сумму более 4 млн рублей. При этом количество нарушений сократилось почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей.

Больше всего случаев выявлено в округах:

  • Химки;
  • Мытищи;
  • Клин.
В Министерстве по содержанию территорий и госжилинспекции Подмосковья напоминают: проще и выгоднее заранее оформить талон на вывоз ОССиГ через региональный портал госуслуг. Это подтверждает законность перевозки и позволяет избежать штрафов, которые могут достигать 250 тысяч рублей.

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