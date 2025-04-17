Подмосковных производителей стройматериалов приглашают в бизнес-поездку в Турцию

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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает производителей стройматериалов стать участниками межрегиональной бизнес-миссии в Турцию. Приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства региона, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Мероприятие пройдет 12-14 июня в Стамбуле. Фонд поддержки ВЭД МО оплачивает аренду площадей для делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники несут самостоятельно», – сказали в ведомстве.Для участия в бизнес-миссии нужно оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 30 апреля.
По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда Аясу Доможакову по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 18) или по электронной почте: daa@exportmo.ru. Фонд оказывает услуги экспортёрам бесплатно или на условиях софинансирования. Подробнее об этом можно узнать на сайте фонда.
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