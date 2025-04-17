Свыше 900 специалистов ресурсоснабжающих организаций поучаствовали в субботнике

Видео: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
К региональному субботнику в рамках месяца чистоты присоединились сотрудники Коммунальных систем Московской области — организации, подведомственной Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
«В этом году как руководящий состав, так и рядовые специалисты привели в соответствие более 100 объектов коммунальной инфраструктуры и территорий, прилегающих к очистным сооружениям, водозаборным узлам и канализационным насосным станциям. Работы продолжатся во всех округах до конца апреля», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
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Дайана Хусинова