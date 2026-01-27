Московская область на 11,5% нарастило производство сливок в 2025 году
Подмосковье демонстрирует уверенный рост в молочной промышленности: за 11 месяцев 2025 года объем производства сливок достиг 12,6 тыс. тонн. Это на 11,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Регион прочно удерживает третье место в Центральном федеральном округе. Ключевой вклад в достижение результата внесли такие предприятия, как завод «Можайский», «Братья Чебурашкины» и «Молочный завод Талдомский».
В региональном Минсельхозпроде подчеркивают, что подмосковные производители делают ставку на современные стандарты качества, повышая конкурентоспособность товаров. Внедрение новых технологий и государственная поддержка позволяют местным брендам успешно расширять свое присутствие на российском рынке.
Информацию о действующих субсидиях для сельхозпроизводителей можно найти на портале «МОй АПК».
