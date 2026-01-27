В Кашире к сентябрю 2026 года капитально отремонтируют школу № 7

27 января 2026, 17:40

В подмосковной Кашире продолжается масштабное обновление средней школы № 7 на улице Центральной. По сообщению Министерства строительного комплекса Московской области, на объекте уже наполовину выполнены демонтажные работы и начат этап чистовой отделки.







Реконструкция образовательного учреждения ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и соответствующей губернаторской программы. Проект предусматривает комплексное обновление: строители заменят кровлю, фасад, инженерные системы (отопление, вентиляцию, канализацию) и входные группы.



Помимо внутренних и внешних строительных работ, запланировано благоустройство школьного двора. К началу учебного года классы планируется укомплектовать современной мебелью и новым оборудованием. Весь цикл работ будет завершен к 1 сентября 2026 года