В Звездном городке капитально обновляют легендарный «Дом космонавтов»

27 января 2026, 17:27

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В городском округе Звездный городок продолжается масштабная реконструкция Дома культуры, расположенного в доме № 7. Как сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области, объект включен в региональную госпрограмму и национальный проект «Семья», сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.







На данный момент строительная готовность перешла в активную фазу: завершен демонтаж старых конструкций, ведутся общестроительные и отделочные работы. Сейчас на площадке задействовано 40 специалистов.



Согласно техзаданию, здание ждет полное преображение. Строители заменят кровлю и обновят фасад, установят современные окна и двери, полностью реконструируют входные группы и инженерные коммуникации. Внутренние помещения получат новую отделку, а прилегающую территорию благоустроят. Кроме того, ДК оснастят новой мебелью и оборудованием для учебных классов.



Сдача объекта в эксплуатацию намечена на конец 2026 года.