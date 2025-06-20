В Шатуре в рамках ремонта муниципальных дорог обновят парковки и тротуары
В муниципальном округе Шатура в этом году отремонтируют 59 участков дорог. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
На 18 участков уложат более 74 тыс. кв. м. асфальта. Среди них будут оборудованы две новые парковки и столько же тротуаров.
Парковка на улице Строителей в Шатуре уже готова. Ещё одна появится в селе Кривандино возле одноимённой железнодорожной платформы.
Замена асфальтового покрытия на тротуаре вдоль проспекта Борзова завершена. Помимо этого, в Шатуре запланирована замена покрытия на тротуаре улицы Интернациональной от проспекта Ильича до площади Ленина.
«Работы по укладке выполнены на 18 участках автодорог. Сегодня у нас по шести участкам получено положительное заключение о качестве. На пяти участках ведутся работы по приёму», – рассказала замдиректора «Службы дорожного хозяйства и благоустройства» Шатуры Мария Махначева.Согласно программе ремонта муниципальных дорог, 40 участков покроют щебнем. Без внимания не оставят и небольшие населённые пункты. Например, в этом году дорогу протяженностью 1,2 тыс. м. построят в деревне Кузяевская.