В Шатуре в рамках ремонта муниципальных дорог обновят парковки и тротуары

20 июня 2025, 16:09

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

В муниципальном округе Шатура в этом году отремонтируют 59 участков дорог. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





На 18 участков уложат более 74 тыс. кв. м. асфальта. Среди них будут оборудованы две новые парковки и столько же тротуаров.



Парковка на улице Строителей в Шатуре уже готова. Ещё одна появится в селе Кривандино возле одноимённой железнодорожной платформы.



Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Замена асфальтового покрытия на тротуаре вдоль проспекта Борзова завершена. Помимо этого, в Шатуре запланирована замена покрытия на тротуаре улицы Интернациональной от проспекта Ильича до площади Ленина.



«Работы по укладке выполнены на 18 участках автодорог. Сегодня у нас по шести участкам получено положительное заключение о качестве. На пяти участках ведутся работы по приёму», – рассказала замдиректора «Службы дорожного хозяйства и благоустройства» Шатуры Мария Махначева.