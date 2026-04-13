Достижения.рф

Московская область перейдёт на особый противопожарный режим 20 апреля

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

20 апреля Подмосковье перейдёт на особый противопожарный режим. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов на совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом регионального правительства и главами округов.



Важнейшей задачей он назвал своевременную опашку населённых пунктов, больше всего подверженных природным пожарам.

«Это более 1100 километров. До 1 июня необходимо завершить эту работу. В ближайшее время между подмосковным управлением МЧС и Ассоциацией старост сельских населённых пунктов будет подписано соглашение. Одна из главных задач – создание добровольных пожарных дружин, что позволит тушить и локализовывать возгорания на начальной стадии, до прибытия основных сил», – сказал Павлов.

По его словам, развёрнутая в Подмосковье система мониторинга помогает оперативно реагировать и рационально распределять силы и средства пожаротушения.
«Например, космический мониторинг позволяет в течение 10-15 минут доводить до дежурных служб точные координаты возгорания. Сейчас сил и средств достаточно. В случае осложнения обстановки предусмотрен резерв», – заключил глава ведомства.
По данным ведомства, причиной природных возгорания остаётся человеческий фактор. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф. Для физических лиц он составляет от 40 000 до 50 000 рублей; для должностных лиц – от 60 000 до 90 000 рублей; для юрлиц – от 600 000 до миллиона рублей. В некоторых случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0