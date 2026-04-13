Московская область перейдёт на особый противопожарный режим 20 апреля

13 апреля 2026, 16:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

20 апреля Подмосковье перейдёт на особый противопожарный режим. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов на совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом регионального правительства и главами округов.





Важнейшей задачей он назвал своевременную опашку населённых пунктов, больше всего подверженных природным пожарам.

«Это более 1100 километров. До 1 июня необходимо завершить эту работу. В ближайшее время между подмосковным управлением МЧС и Ассоциацией старост сельских населённых пунктов будет подписано соглашение. Одна из главных задач – создание добровольных пожарных дружин, что позволит тушить и локализовывать возгорания на начальной стадии, до прибытия основных сил», – сказал Павлов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Например, космический мониторинг позволяет в течение 10-15 минут доводить до дежурных служб точные координаты возгорания. Сейчас сил и средств достаточно. В случае осложнения обстановки предусмотрен резерв», – заключил глава ведомства.