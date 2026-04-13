Московская область перейдёт на особый противопожарный режим 20 апреля
20 апреля Подмосковье перейдёт на особый противопожарный режим. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов на совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом регионального правительства и главами округов.
Важнейшей задачей он назвал своевременную опашку населённых пунктов, больше всего подверженных природным пожарам.
«Это более 1100 километров. До 1 июня необходимо завершить эту работу. В ближайшее время между подмосковным управлением МЧС и Ассоциацией старост сельских населённых пунктов будет подписано соглашение. Одна из главных задач – создание добровольных пожарных дружин, что позволит тушить и локализовывать возгорания на начальной стадии, до прибытия основных сил», – сказал Павлов.
По его словам, развёрнутая в Подмосковье система мониторинга помогает оперативно реагировать и рационально распределять силы и средства пожаротушения.
«Например, космический мониторинг позволяет в течение 10-15 минут доводить до дежурных служб точные координаты возгорания. Сейчас сил и средств достаточно. В случае осложнения обстановки предусмотрен резерв», – заключил глава ведомства.По данным ведомства, причиной природных возгорания остаётся человеческий фактор. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф. Для физических лиц он составляет от 40 000 до 50 000 рублей; для должностных лиц – от 60 000 до 90 000 рублей; для юрлиц – от 600 000 до миллиона рублей. В некоторых случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.