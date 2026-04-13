В подмосковные лесничества в этом году поступит более 120 единиц лесотехники

13 апреля 2026, 14:41

оригинал Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и руководитель Рослесхоза Иван Советников передали в подмосковные лесничества ещё 35 единиц лесной спецтехники. За последние пять лет её парк обновили на две трети.





Среди современных машин – автоцистерны для тушения пожаров, лесовозы, тракторы, лесопатрульные машины. Их сразу отправятся на защиту от пожаров и патрулирование лесных территорий.

«Все, кто занимается тушением пожаров, должны чувствовать нашу поддержку и видеть, что мы выделяем на это необходимые ресурсы. Здесь представлена часть машин, которые скоро отправятся к местам несения службы. Всего в этом году дополнительно закупаем 123 единицы техники», – сказал Воробьёв, беседуя с сотрудниками Мособллеса.

«Огромное количество людей отдыхает за городом, проводит время на дачах, на природе, а пожар – это всегда беда. И наш результат напрямую зависит от того, насколько качественно мы ведем мониторинг и оперативно реагируем на возгорания. Поэтому сегодня наше внимание уделено подготовке к пожароопасному периоду. Хочу поблагодарить Рослесхоз и его главу Ивана Васильевича Советникова за тесный контакт и возможность вместе реализовывать важные проекты. У нас уже есть успешный опыт мониторинга лесов видеокамерами, и мы дальше будем совершенствовать эту систему. Но какие бы технологии мы ни внедряли, без профессионалов на земле ничего не получится», – добавил губернатор.

«Большая часть этой техники закуплена за счёт регионального бюджета, за что хочу выразить огромную благодарность вам, Андрей Юрьевич, и всей вашей команде. Сегодня у нас две ключевые задачи. Первая – чёткое и своевременное выполнение всех плановых работ: противопожарных мер, лесовосстановления, санитарных мероприятий. Также наша общая цель – чтобы каждый сотрудник лесного хозяйства получал достойную оплату своего труда и мог работать на современной и комфортной технике», – отметил Советников.

«Как только получаем сигнал об обнаружении очага, сразу выезжаем на место и ликвидируем огонь. Помогает нам в этом современная техника. Это, в частности, высокопроходимая автоцистерна на базе «Садко Некст», на которой я буду работать. Условия для водителя здесь комфортнее, чем в других машинах. Кабина очень удобная и эргономичная, в ней можно работать долгое время», – рассказал водитель из Клина Алексей Карасёв.

