В подмосковные лесничества в этом году поступит более 120 единиц лесотехники
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и руководитель Рослесхоза Иван Советников передали в подмосковные лесничества ещё 35 единиц лесной спецтехники. За последние пять лет её парк обновили на две трети.
Среди современных машин – автоцистерны для тушения пожаров, лесовозы, тракторы, лесопатрульные машины. Их сразу отправятся на защиту от пожаров и патрулирование лесных территорий.
«Все, кто занимается тушением пожаров, должны чувствовать нашу поддержку и видеть, что мы выделяем на это необходимые ресурсы. Здесь представлена часть машин, которые скоро отправятся к местам несения службы. Всего в этом году дополнительно закупаем 123 единицы техники», – сказал Воробьёв, беседуя с сотрудниками Мособллеса.
Он напомнил, что более 40% территории Московской области занято лесами.
«Огромное количество людей отдыхает за городом, проводит время на дачах, на природе, а пожар – это всегда беда. И наш результат напрямую зависит от того, насколько качественно мы ведем мониторинг и оперативно реагируем на возгорания. Поэтому сегодня наше внимание уделено подготовке к пожароопасному периоду. Хочу поблагодарить Рослесхоз и его главу Ивана Васильевича Советникова за тесный контакт и возможность вместе реализовывать важные проекты. У нас уже есть успешный опыт мониторинга лесов видеокамерами, и мы дальше будем совершенствовать эту систему. Но какие бы технологии мы ни внедряли, без профессионалов на земле ничего не получится», – добавил губернатор.
Московская область – лидер среди регионов России по обновлению автопарка для лесного хозяйства. Из 123 спецмашин, которые планируют поставить в этом году, уже закуплено 96, в том числе 28 – для тушения лесных пожаров, 27 – для лесохозяйственных работ, а также 41 лесопатрульный автомобиль. Оставшиеся 27 единиц ждут до конца июня.
«Большая часть этой техники закуплена за счёт регионального бюджета, за что хочу выразить огромную благодарность вам, Андрей Юрьевич, и всей вашей команде. Сегодня у нас две ключевые задачи. Первая – чёткое и своевременное выполнение всех плановых работ: противопожарных мер, лесовосстановления, санитарных мероприятий. Также наша общая цель – чтобы каждый сотрудник лесного хозяйства получал достойную оплату своего труда и мог работать на современной и комфортной технике», – отметил Советников.
Лесопожарная техника предназначена для обнаружения и тушения возгораний на ранних стадиях.
«Как только получаем сигнал об обнаружении очага, сразу выезжаем на место и ликвидируем огонь. Помогает нам в этом современная техника. Это, в частности, высокопроходимая автоцистерна на базе «Садко Некст», на которой я буду работать. Условия для водителя здесь комфортнее, чем в других машинах. Кабина очень удобная и эргономичная, в ней можно работать долгое время», – рассказал водитель из Клина Алексей Карасёв.Задачи техники весьма обширны – от подготовки почвы и посадки саженцев до ухода за взрослыми деревьями. А манёвренные тракторы «Беларус» помогают перевозить грузы и готовить землю для новых лесов.
Вся закупленная техника произведена в России и Белоруссии. Это гарантирует бесперебойную поставку запчастей и наличие сервисных центров в Московской области, что важно для импортозамещения.
Подмосковье занимает первое место в России по обнаружению и тушению лесных пожаров в первые сутки. Уменьшается и число самих пожаров. В прошлом году их было почти вдвое меньше, чем в 2024-м.
Сейчас в регионе сформирована готовая к экстренным выездам группировка из более чем 3500 человек и 1500 единиц техники.