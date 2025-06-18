Московская область первой внедрила комплексную реабилитацию военных инвалидов

18 июня 2025, 11:00

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Комплексную реабилитацию ветеранов и инвалидов боевых действий внедрили в Московской области, это первый опыт реализации такой программы в России. Данную тему обсудили на выездном заседании Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, которое состоялось на базе медицинского «Протэкс-Центра», сообщает пресс-служба подмосковного парламента.





«Протэкс-Центр» оказывает бесплатные услуги по протезированию и реабилитации российских военнослужащих. Участники встречи ознакомились с деятельностью центра. Здесь с пациентами проводят различные лечебные занятия, водные процедуры и физиотерапию. Предусмотрено также оказание психологической помощи.





«Та инициатива, которая родилась в партии «Единая Россия» и была поддержана председателем Высшего совета партии Борисом Грызловым, сегодня реализована в этом центре. Речь идёт о комплексном подходе – чтобы бойцы, нуждающиеся в протезировании верхних и нижних конечностей, получили не только эту услугу, но и самое важное – прошли реабилитацию. И всего за три-четыре недели получили современный протез и научились им пользоваться», — отметил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.