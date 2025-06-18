В Подольске организовали 40 мест для летнего трудоустройства подростков
Около 40 рабочих мест подготовили в Подольске в июне для трудоустройства подростков на время летних каникул. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Ребята могут заняться озеленением округа, уборкой помещений и территорий, благоустройством или устроиться подсобными рабочими. Все вакансии размещены на Единой цифровой платформе «Работа в России», — говорится в сообщении.В окружной администрации отметили, что если подросток трудоустраивается через Кадровый центр Подмосковья, он может получить в дополнение к заработной плате выплату в размере 2646 рублей в месяц.
Полная информация о трудоустройстве размещена на сайте Кадрового центра Подмосковья. Там же есть видеоинструкция по поиску вакансий, заполнению анкеты-резюме и по подаче заявки на государственную выплату.