В Подольске организовали 40 мест для летнего трудоустройства подростков

18 июня 2025, 09:27

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Около 40 рабочих мест подготовили в Подольске в июне для трудоустройства подростков на время летних каникул. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.







«Ребята могут заняться озеленением округа, уборкой помещений и территорий, благоустройством или устроиться подсобными рабочими. Все вакансии размещены на Единой цифровой платформе «Работа в России», — говорится в сообщении.