В Подмосковье отремонтировали свыше 700 входных групп в многоквартирных домах

18 июня 2025, 09:17

В Подмосковье за май отремонтировали более 700 входных групп в МКД

оригинал Фото: istockphoto / Tania Smith

В мае 2025 года в многоквартирных домах Московской области специалисты управляющих организаций отремонтировали более 700 входных групп. В перечень выполненных работ вошли обновление козырьков, ступеней, перил, пандусов и входных дверей, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Ремонтные мероприятия прошли в ряде городских округов, включая Одинцово, Балашиху, Химки, Королёв, Люберцы, Реутов и Красногорск. Ход работ контролируется инспекторами Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



Работы были ввполнены согласно установленным требованиям:

лестничные пролёты должны быть оборудованы перилами высотой не менее 900 мм;

входные двери обязаны иметь плотное прилегание и устройства для самозакрывания;

у каждого подъезда должна быть размещена информационная табличка с указанием номера;

все элементы входной группы должны быть обеспечены освещением.

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Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Жителям напоминают: по вопросам состояния входных и внутриподъездных дверей можно обратиться в управляющую организацию или направить обращение через портал Единой диспетчерской службы Московской области

(ЕДС МО).



