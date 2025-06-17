В Долгопрудном проверили законность работы порядка 20 торговых точек
В Долгопрудном в ходе рейда по выявлению нарушений миграционного законодательства проверили около 20 торговых. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Проверяли в основном документы, разрешающие торговлю на территории Московской области, регистрацию и оформление продавцов согласно законодательству.
«Основные выявленные нарушения – отсутствие патента на осуществление трудовой деятельности, регистрации, а также нарушение налогового законодательства», - пояснили в отделе потребительского рынка и ритуальных услуг администрации Долгопрудного.Нарушителей доставили в полицию для выяснения обстоятельств и принятия дальнейших решений.
Инициатором проверки выступил Минсельхозпрод Московской области. В рейде участвовали представитель этого ведомства, сотрудники администрации округа, полиции и народные дружинники.