В Долгопрудном проверили законность работы порядка 20 торговых точек

17 июня 2025, 20:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

В Долгопрудном в ходе рейда по выявлению нарушений миграционного законодательства проверили около 20 торговых. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Проверяли в основном документы, разрешающие торговлю на территории Московской области, регистрацию и оформление продавцов согласно законодательству.

«Основные выявленные нарушения – отсутствие патента на осуществление трудовой деятельности, регистрации, а также нарушение налогового законодательства», - пояснили в отделе потребительского рынка и ритуальных услуг администрации Долгопрудного.