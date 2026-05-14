Московская область подтвердила лидерство в производстве безалкогольных напитков

14 мая 2026, 22:08

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковье вновь подтвердило статус лидера по выпуску безалкогольных напитков. По данным пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, за первые три месяца этого года предприятия региона произвели 144 миллиона литров продукции.





В первом квартале 2026-го на Подмосковье пришлось более 41% всего производства безалкогольных напитков в Центральном федеральном округе. Регион обеспечил 14% общероссийского объема выпуска такой продукции и уверенно занял первое место в стране и в ЦФО.

«Благодаря инвестициям в модернизацию оборудования, внедрению передовых технологий и расширению ассортимента жители не только Подмосковья, но и всей страны получают доступ к широкому выбору качественных отечественных напитков. Это освежающие морсы, сокосодержащие напитки, минеральная вода, напитков на растительном сырье, ароматизаторах и напитки специального назначения», – отметили в региональном Минсельхозпроде.