Московская область подтвердила лидерство в производстве безалкогольных напитков
Подмосковье вновь подтвердило статус лидера по выпуску безалкогольных напитков. По данным пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, за первые три месяца этого года предприятия региона произвели 144 миллиона литров продукции.
В первом квартале 2026-го на Подмосковье пришлось более 41% всего производства безалкогольных напитков в Центральном федеральном округе. Регион обеспечил 14% общероссийского объема выпуска такой продукции и уверенно занял первое место в стране и в ЦФО.
«Благодаря инвестициям в модернизацию оборудования, внедрению передовых технологий и расширению ассортимента жители не только Подмосковья, но и всей страны получают доступ к широкому выбору качественных отечественных напитков. Это освежающие морсы, сокосодержащие напитки, минеральная вода, напитков на растительном сырье, ароматизаторах и напитки специального назначения», – отметили в региональном Минсельхозпроде.
Параллельно с ростом производства в отрасли работают над повышением стандартов качества. ГОСТ на безалкогольные напитки вступит в силу в России в январе 2028 года. Новый стандарт будет распространяться на морсы, минеральную воду, соки и другие безалкогольные напитки.
Внедрение единого государственного стандарта позволит повысить качество отечественной продукции и укрепить доверие потребителей к российским безалкогольным напиткам. Это станет дополнительным стимулом для развития отрасли, отметили в министерстве.