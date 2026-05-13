Почтальон из Талдома борется за звание «Народного» во Всероссийском голосовании
Московскую область во Всероссийском голосовании за звание «Народный почтальон» представляет почтальон с более чем 25-летним стажем Марина Симонова. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Голосование проходит в рамках конкурса «Земский почтальон 2026». В конкурсе участвуют представили профессии, работающие в сельской местности и малых городах с численностью населения не более 50 000 человек. До 25 мая жители могут поддержать участников на странице «Почты России» в соцсети «ВКонтакте».
«Свою профессию Марина Симонова ценит за возможность работать на свежем воздухе, постоянное движение и живое общение с людьми. Несмотря на погоду, она неизменно обеспечивает своевременную доставку корреспонденции. За добросовестный труд почтальон награждена почётной грамотой администрации Талдомского муниципального округа, отмечена благодарственными письмами», – рассказали в министерстве.
В финальном этапе участвуют конкурсанты, определённые региональными экспертными комиссиями по итогам предварительного отбора. Каждый представляет свой регион и рассказывает о значении профессии.
Победителя в номинации «Народный почтальон» определят открытым интернет-голосованием. Он получит денежный приз на 150 000 рублей. Имя главного победителя назовут по итогам очного финала, который пройдёт в Москве. Лауреат получит главный приз – 250 000 рублей.