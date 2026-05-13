Почтальон из Талдома борется за звание «Народного» во Всероссийском голосовании

13 мая 2026, 20:59

оригинал Фото: istockphoto / Михаил Руденко

Московскую область во Всероссийском голосовании за звание «Народный почтальон» представляет почтальон с более чем 25-летним стажем Марина Симонова. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





Голосование проходит в рамках конкурса «Земский почтальон 2026». В конкурсе участвуют представили профессии, работающие в сельской местности и малых городах с численностью населения не более 50 000 человек. До 25 мая жители могут поддержать участников на странице «Почты России» в соцсети «ВКонтакте».

«Свою профессию Марина Симонова ценит за возможность работать на свежем воздухе, постоянное движение и живое общение с людьми. Несмотря на погоду, она неизменно обеспечивает своевременную доставку корреспонденции. За добросовестный труд почтальон награждена почётной грамотой администрации Талдомского муниципального округа, отмечена благодарственными письмами», – рассказали в министерстве.