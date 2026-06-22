В Подмосковье уже зарегистрировали более 54 000 домашних животных
В Подмосковье уже зарегистрировали более 54 000 домашних животных, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области. Там напомнили, что эта процедура помогает быстрее находить потерявшихся животных, возвращать их владельцам и снижать число безнадзорных собак.
Регистрация не влечёт дополнительных платежей для владельцев. Для постановки на учёт животному устанавливают микрочип. Его вводят в холку. Он содержит уникальный идентификационный номер, который при регистрации в Реестре домашних животных будет связан с данными владельца.
«Регистрация бесплатная, по доступной цене оплачиваются только чип и его установка. Регистрация обязательна для домашних питомцев, принадлежащих жителям Московской области. Собаку поставить на учёт необходимо в течение 14 дней после достижения трёхмесячного возраста либо с момента приобретения. Процедуре подлежат и взрослые особи, если ранее она не проводилась», – пояснили в ведомстве.Регистрация доступна онлайн через портал госуслуг Московской области. Также услугу предоставляют в государственных ветеринарных клиниках. В тёплое время года работают мобильные пункты Госветслужбы в парках и СНТ. Это позволяет оформить регистрацию питомца, при необходимости провести вакцинацию и чипирование рядом с домом без посещения клиники.
Несоблюдение требований влечёт административную ответственность. Для физлиц предусмотрены предупреждение или штраф от 1500 до 3000 рублей.