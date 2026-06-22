22 июня 2026, 23:03

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье уже зарегистрировали более 54 000 домашних животных, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области. Там напомнили, что эта процедура помогает быстрее находить потерявшихся животных, возвращать их владельцам и снижать число безнадзорных собак.





Регистрация не влечёт дополнительных платежей для владельцев. Для постановки на учёт животному устанавливают микрочип. Его вводят в холку. Он содержит уникальный идентификационный номер, который при регистрации в Реестре домашних животных будет связан с данными владельца.

«Регистрация бесплатная, по доступной цене оплачиваются только чип и его установка. Регистрация обязательна для домашних питомцев, принадлежащих жителям Московской области. Собаку поставить на учёт необходимо в течение 14 дней после достижения трёхмесячного возраста либо с момента приобретения. Процедуре подлежат и взрослые особи, если ранее она не проводилась», – пояснили в ведомстве.