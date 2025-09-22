Московская область представит свои новинки мороженого на «Золотой осени – 2025»

22 сентября 2025, 17:09

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

На агропромышленной выставке «Золотая осень – 2025» Московская область традиционно представит своё мороженое. Гостей стенда компании «Чистая Линия» будут угощать сладким лакомством: в прошлом году раздали 2,5 тысячи порций в вафельных стаканчиках, рассказали в Минсельхозе Подмосковья.





В этом году посетители смогут попробовать новинки:

мороженое «Мини-шарики Радуга» с пребиотиками, изготовленное по инновационной технологии;

замороженные фруктово-ягодные чаи в брикетах.

Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

