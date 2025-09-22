Московская область представит свои новинки мороженого на «Золотой осени – 2025»
На агропромышленной выставке «Золотая осень – 2025» Московская область традиционно представит своё мороженое. Гостей стенда компании «Чистая Линия» будут угощать сладким лакомством: в прошлом году раздали 2,5 тысячи порций в вафельных стаканчиках, рассказали в Минсельхозе Подмосковья.
В этом году посетители смогут попробовать новинки:
- мороженое «Мини-шарики Радуга» с пребиотиками, изготовленное по инновационной технологии;
- замороженные фруктово-ягодные чаи в брикетах.
ООО «Чистая Линия» из Долгопрудного — один из крупнейших производителей мороженого в России и лидер по продажам в Центральном федеральном округе. В 2024 году предприятие выпустило 22 тысячи тонн продукции, ассортимент насчитывает более 150 наименований.
Компания активно инвестирует в развитие увеличивает мощности производства до 31 тысячи тонн в год (инвестиции 2,5 млрд рублей); запускает производства замороженных десертов и чаёв (200 тонн в год); строит распределительный центр в Подольске на более чем 5 тысяч тонн хранения.
Московская область занимает первое место в России по производству мороженого. Подмосковные предприятия выпускают более 57% мороженого ЦФО и 18% общероссийского объема. В 2024 году было экспортировано 614 тонн продукции, а всего регион произвел 108,4 тысячи тонн, из которых 20% приходится на «Чистую Линию».