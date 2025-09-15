Подмосковье увеличило выпуск колбасных изделий на 13% с начала года

За семь месяцев 2025 года предприятия Подмосковья произвели свыше 170 тысяч тонн колбасной продукции, что на 13% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На долю Подмосковья приходится 23% выпуска колбас в Центральном федеральном округе и более 11% от общероссийского объема. Регион занимает третье место в обоих рейтингах. Рост обеспечили крупнейшие производители отрасли: АО «ОМПК» (бренды «Останкино» и «Папа может»), АО «Черкизово-Кашира», ООО «Мясокомбинат «Клинский», ООО «Трио-Инвест» («Мираторг»), ООО «Царицыно Эталон», ООО «МПЗ Богородский», КФХ «Еремино поле» и ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода».
Предприятия внедряют современные технологии и уделяют особое внимание контролю качества. В Минсельхозпроде подчеркнули, что мясопереработка остается одной из ключевых отраслей агропромышленного комплекса региона, внося значимый вклад в продовольственную безопасность страны. В 2024 году подмосковные предприятия выпустили 267,7 тысячи тонн колбасных изделий.