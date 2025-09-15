Подмосковье увеличило выпуск колбасных изделий на 13% с начала года

15 сентября 2025, 17:36

оригинал Фото: istockphoto / lusia599

За семь месяцев 2025 года предприятия Подмосковья произвели свыше 170 тысяч тонн колбасной продукции, что на 13% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.