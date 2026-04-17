Московская область присоединилась к стартовавшей акции «Вода России»
Состоялось торжественное открытие нового сезона акции «Вода России», рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области. Акция собрала глав региональных министерств экологии, руководителей профильных ведомств и экспертов-экологов федерального уровня.
«Вода России» давно стала любимой народной акцией.
«Поддержка таких инициатив на уровне регионов и искреннее участие людей доказывают, что нам не всё равно, в каком мире жить сегодня и что оставить детям», – отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.В Набережных Челнах в Татарстане состоялся экологический съезд «Вода России». В нём участвовала делегация подмосковного министерства.
Первый замминистра экологии и природопользования Московской области Сергей Мороз поделился опытом создания цифрового двойника гидротехнических сооружений Подмосковья и выстраивания системы паводкового мониторинга.
«Сейчас в регионе работает автоматизированная система постов мониторинга из 166 датчиков, расположенных в 40 округах. Датчики работают круглосуточно, фиксируют подъем воды и передают информацию ответственным службам», – рассказал Мороз.В Коломне более 70 активных жителей и волонтёров занялись уборкой берегов Репинского пруда. Вместе с ними работали представители Минэкологии.
«Чистота берегов начинается с каждого из нас. Убирая мусор сегодня, мы дарим себе и будущим поколениям возможность наслаждаться живой, здоровой природой завтра», – отметил замминистра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.По данным ведомства, с 2014 года в акции «Вода России» приняли участие более 13 миллионов человек. Вместе они собрали более шести миллионов мешков мусора.