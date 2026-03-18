Московская область слала регионом-лидером по разделению бытовых отходов

18 марта 2026, 21:57

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Подмосковье находится на первом месте среди регионов России по разделению отходов в быту. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области со ссылкой на последнее исследование ППК «Российский экологический оператор».





18 марта обмечается Всемирный день переработки отходов.

«В Подмосковье выстроена чёткая система переработки отходов для вторичного использования. Подавляющее большинство этого вида мусора, образуемого в Москве и Подмосковье, уходит не на незаконные свалки, а в перерабатывающие комплексы. Только в прошлом году были сформированы электронные талоны на перевозку свыше 42 миллионов кубометров строительных отходов. Если учесть, что в среднем Московская агломерация генерирует 50 миллионов «кубов», можно сказать: почти весь строительный мусор вовлечён в легальный оборот», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.