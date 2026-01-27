В Подмосковье есть голосовой помощник, который помогает вывезти стройотходы

27 января 2026, 11:04

оригинал Фото: iStock/Alessandro2802

Жители Подмосковья могут оформить вывоз строительных отходов с помощью специального голосового помощника. Сервис работает по телефону и принимает звонки в автоматическом режиме, сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.