В Подмосковье есть голосовой помощник, который помогает вывезти стройотходы
Жители Подмосковья могут оформить вывоз строительных отходов с помощью специального голосового помощника. Сервис работает по телефону и принимает звонки в автоматическом режиме, сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Голосовой помощник сразу отвечает на звонок, задает уточняющие вопросы и сам оформляет заявку на вывоз стройотходов. Если подходящего варианта нет, сервис подсказывает другие способы подачи заявки. Чтобы воспользоваться услугой, нужно позвонить с территории Московской области по номеру 122 и выбрать добавочный номер 7.
За 2025 год голосовой помощник обработал более 9 000 звонков. С его помощью жители оформили свыше 550 заявок, при этом 94% обращений система обработала без участия операторов.
Процесс подачи заявки занимает всего несколько минут. Такой формат позволяет быстрее решать вопросы с вывозом стройотходов и снижает нагрузку на колл-центры.
