Московская область сохранила лидерство по производству хлеба в стране
Объём производства хлеба и хлебобулочных изделий в Московской области за январь – август текущего года увеличился на 8% и превысил 482 000 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Регион сохраняет первое место по этому показателю в Центральном федеральном округе и в целом по России.
«Подмосковье уже несколько лет удерживает первое место в стране по выпуску хлеба. Наши предприятия модернизируют производство, расширяют ассортимент, запускают новые линии. В развитие хлебопекарной промышленности до 2028 года планируют привлечь более семи миллиардов рублей инвестиций», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.
В ведомстве подчеркнули, что рост производства обеспечен за счёт стабильной работы ведущих предприятий отрасли, среди которых ООО «Коломенское поле», ООО «Хлеб Сабурово», ЗАО «Щёлковохлеб».
В регионе производят широкий ассортимент продукции. Это традиционный пшеничный и ржаной хлеб, и современные форматы – багеты, чиабатта, сдобная и ремесленная выпечка.