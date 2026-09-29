Московская область сохранила лидерство по производству хлеба в стране

29 сентября 2026, 22:50

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Объём производства хлеба и хлебобулочных изделий в Московской области за январь – август текущего года увеличился на 8% и превысил 482 000 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Регион сохраняет первое место по этому показателю в Центральном федеральном округе и в целом по России.

«Подмосковье уже несколько лет удерживает первое место в стране по выпуску хлеба. Наши предприятия модернизируют производство, расширяют ассортимент, запускают новые линии. В развитие хлебопекарной промышленности до 2028 года планируют привлечь более семи миллиардов рублей инвестиций», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.