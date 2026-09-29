В Долгопрудном хирурги спасли пациентку с редчайшим синдромом Бувере

29 сентября 2026, 22:38

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Хирурги Долгопрудненской клинической больницы провели операцию, которая потребовала от них высокой квалификации, мастерства и слаженности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





В стационар экстренно поступила 70-летняя женщина, которая три месяца страдала от мучительных болей в животе. Обследование выявило диагноз, который встречается лишь в 0,3-5% случаев желчнокаменной болезни – синдром Бувере.

«Это тяжёлое осложнение, при котором крупный камень из жёлчного пузыря проходит в двенадцатиперстную кишку или желудок, блокируя работу желудочно-кишечного тракта. Заболевание редкое, трудно диагностируемое, поэтому стандартных протоколов лечения не существует», – рассказали в администрации.