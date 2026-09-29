В Долгопрудном хирурги спасли пациентку с редчайшим синдромом Бувере
Хирурги Долгопрудненской клинической больницы провели операцию, которая потребовала от них высокой квалификации, мастерства и слаженности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В стационар экстренно поступила 70-летняя женщина, которая три месяца страдала от мучительных болей в животе. Обследование выявило диагноз, который встречается лишь в 0,3-5% случаев желчнокаменной болезни – синдром Бувере.
«Это тяжёлое осложнение, при котором крупный камень из жёлчного пузыря проходит в двенадцатиперстную кишку или желудок, блокируя работу желудочно-кишечного тракта. Заболевание редкое, трудно диагностируемое, поэтому стандартных протоколов лечения не существует», – рассказали в администрации.Бригада врачей под руководством заместителя главврача по хирургии Сергея Лисина выполнила сложную поэтапную операцию. Благодаря профессионализму команды специалистов пациентка быстро пошла на поправку. Через девять дней её выписали домой на амбулаторное лечение.
В администрации назвали этот случай очередным подтверждением высокого мастерства врачей Долгопрудненской клинической больницы, готовых справляться с редкими вызовами.