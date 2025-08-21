Московская область сохранила лидерство в ЦФО по производству лимонадов
Объём изготовления в Подмосковье сладких газированных напитков за шесть месяцев 2025 года составил без малого 122,5 тыс. декалитров. Такие данные привели в пресс-службе Минисельхозпрода Московской области.
«Московская область сохраняет ведущие позиции среди регионов Центрального федерального округа, обеспечивая 55,3% суммарного объёма производства безалкогольных напитков в ЦФО. Доля региона в общероссийском производстве превышает 23%. За прошлый год произведено 224,5 тыс. декалитров продукции», – отметили в ведомствеТам добавили, что значительный вклад в развитие отрасли вносят такие предприятия, как «СЛАВИЧЪ», «МЕГАПАК» и ПК «Аквалайф».
В министерстве подчеркнули, что отрасль демонстрирует устойчивое развитие. Компании региона не только наращивают объёмы производства, но и расширяют ассортимент и повышают качество продукции, отвечая современным предпочтениям потребителей.