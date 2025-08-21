В Подмосковье собрали уже около 240 тысяч тонн зерновых и зернобобовых

21 августа 2025, 13:20

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Уборочная кампания продолжается в Московской области. В настоящее время урожай собран с трети полей региона — это около 240 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





Урожайность в этом году составляет 42,4 центнера с гектара, что превышает прошлогодние показатели на 8,4 центнера.





«В этом году увеличим валовый объем по основным культурам, включая зерновые — до 530 тысяч тонн. Озимые уже дали почти 193 тысячи тонн зерна при урожайности 45,8 центнера с гектара, что на 10 центнеров больше прошлогоднего уровня. Яровые — овёс, ячмень, пшеница — принесли 19,7 тысяч тонн с урожайностью 38 центнеров с гектара. Зернобобовые убраны с 9 тысяч га, собрано 26,2 тыс. тонн», — рассказал глава Минсельхозпрода региона Сергей Двойных.