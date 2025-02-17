Московская область сохранила место в топ-3 регионов по качеству жизни

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Москва, Санкт-Петербург и Московская область вновь заняли первые позиции в рейтинге регионов России по качеству жизни. Замкнули список Тыва, Ингушетия и Еврейская автономная область. 13-й по счёту рейтинг подготовили эксперты РИА Новости.
«Исследование 2024 года строилось на основе комплексного учёта 66 показателей, оценивающих фактическое состояние различных аспектов условий жизни и ситуацию в социальной сфере. На основе этих индикаторов рассчитан рейтинговый балл. Регионы из первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития», – отмечает агентство.Распределение субъектов Федерации в рейтинге не претерпело значительных изменений по сравнению с предыдущим годом. По отношению к прежнему рейтингу у 31 региона позиции улучшились, у 32 – снизились, у 22 регионов они не изменились.
Сводный рейтинговый балл в новом рейтинге вырос почти у всех регионов.
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Лора Луганская