Московская область сохранила место в топ-3 регионов по качеству жизни

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Москва, Санкт-Петербург и Московская область вновь заняли первые позиции в рейтинге регионов России по качеству жизни. Замкнули список Тыва, Ингушетия и Еврейская автономная область. 13-й по счёту рейтинг подготовили эксперты РИА Новости.