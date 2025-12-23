Московская область стала лауреатом премии ЦФО в области культуры
В Москве провели церемонию вручения Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства. Награды лауреатам и благодарственные письма участникам вручил полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев.
В номинации «За создание творческих проектов, обладающих высокой социальной значимостью» лауреатом стала Московская область. Премию присудили за вклад в сохранение объекта культурного наследия «Успенский собор, звонница на Городке и земляные валы, 1399 год». Награду получили архимандрит Иероним (Карпов Борис Ильич), Седов Дмитрий Александрович и Рыжов Владимир Анатольевич.
Проект стал примером серьёзной научной реставрации уникального памятника архитектуры, которую провели за счёт собранных пожертвований. Авторы работали без целевого финансирования, тщательно планировали каждый этап и избегали спешки, чтобы сохранить подлинные архитектурные элементы. Все обнаруженные в ходе исследований исторические детали вернули на их первоначальные места.
Реставрация Успенского собора уже получила высокую оценку специалистов и стала эталонным примером восстановления памятников древности. Во время работ эксперты сделали ряд научных открытий, исходя из истории русского средневековья. В проекте участвовали источниковеды, археологи, палеографы, дендрологи и исследователи древнерусской живописи.
Читайте также: