Московская область стала лауреатом премии ЦФО в области культуры

23 декабря 2025, 16:04

оригинал Фото: cfo.gov.ru

В Москве провели церемонию вручения Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства. Награды лауреатам и благодарственные письма участникам вручил полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев.