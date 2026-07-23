Московская область стала лидером России по выпуску продукции народных промыслов

23 июля 2026, 10:02

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

В Подмосковье работают 19 предприятий народных художественных промыслов. По объёму продукции в этой сфере регион занимает в стране лидирующую позицию. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».





Для народных промыслов действуют меры господдержки, их ввели по Народной программе партии.





«В Московской области приняли законы о развитии креативных индустрий и народных промыслов. И это не только про развитие экономики, но и про сохранение исторического наследия, культурного кода нашей страны», — отметил глава Комитета по образованию и культуре Мособлдумы, депутат фракции «Единая Россия» Олег Рожнов.