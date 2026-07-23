В одинцовском кластере «Мыс» построят детский сад на 350 мест

23 июля 2026, 09:26

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, появится в составе семейного природного кластера премиум-класса «Мыс» в Одинцовском округе. Девелоперу проекта — компании MR — уже выдали разрешение на строительство. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Площадь двухэтажного здания составит свыше 5 600 квадратных метров. Там разместят 14 помещений для групп детей в возрасте от двух до семи лет. На прилегающей территории проведут благоустройство и установят игровые площадки.





«Строительство детского сада — это реализация масштабного образовательного контура, который является фундаментом концепции нашего семейного кластера», — отметил управляющий партнёр MR Алексей Годованец.