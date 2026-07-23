В девяти округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

23 июля 2026, 09:50

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт металлических барьерных, тросовых и перильных ограждений провели на региональных дорогах в девяти округах Московской области специалисты Мосавтодора за последнюю неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Барьерные ограждения препятствуют съезду с дороги на поворотах, тросовые разделяют транспортные потоки, а барьерные загораживают тротуары от машин и не дают пешеходам выходить на проезжую часть в неположенном месте.





«Ремонт провели на двух участках Каширского шоссе — на 64-м километре на территории округа Домодедово и на 90-м километре в округе Ступино, а также на Дзержинском шоссе в микрорайоне Ковровый в Котельниках», — говорится в сообщении.