В девяти округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения
Ремонт металлических барьерных, тросовых и перильных ограждений провели на региональных дорогах в девяти округах Московской области специалисты Мосавтодора за последнюю неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Барьерные ограждения препятствуют съезду с дороги на поворотах, тросовые разделяют транспортные потоки, а барьерные загораживают тротуары от машин и не дают пешеходам выходить на проезжую часть в неположенном месте.
«Ремонт провели на двух участках Каширского шоссе — на 64-м километре на территории округа Домодедово и на 90-м километре в округе Ступино, а также на Дзержинском шоссе в микрорайоне Ковровый в Котельниках», — говорится в сообщении.Кроме того, ограждения починили на улице Смирновская в Люберцах и на улице Первомайская в посёлке Чкалово под Люберцами, в посёлке Станция Павловская Слобода округа Истра, у остановки «ЖК «Новогорад Павлино» на Косинском шоссе в Балашихе, на улице Зеленского в Воскресенске, на Центральной улице в Щёлкове и на улице Гагарина в Жуковском.