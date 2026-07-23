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В девяти округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт металлических барьерных, тросовых и перильных ограждений провели на региональных дорогах в девяти округах Московской области специалисты Мосавтодора за последнюю неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Барьерные ограждения препятствуют съезду с дороги на поворотах, тросовые разделяют транспортные потоки, а барьерные загораживают тротуары от машин и не дают пешеходам выходить на проезжую часть в неположенном месте.

«Ремонт провели на двух участках Каширского шоссе — на 64-м километре на территории округа Домодедово и на 90-м километре в округе Ступино, а также на Дзержинском шоссе в микрорайоне Ковровый в Котельниках», — говорится в сообщении.
Кроме того, ограждения починили на улице Смирновская в Люберцах и на улице Первомайская в посёлке Чкалово под Люберцами, в посёлке Станция Павловская Слобода округа Истра, у остановки «ЖК «Новогорад Павлино» на Косинском шоссе в Балашихе, на улице Зеленского в Воскресенске, на Центральной улице в Щёлкове и на улице Гагарина в Жуковском.
Лев Каштанов

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