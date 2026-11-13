Московская область стала лидером в России по притоку туристов
За девять месяцев этого года Подмосковье посетили 5,38 млн путешественников — почти на 900 000 больше, чем годом ранее. Региона стал лидером в стране по притоку туристов.
За этим потоком — большая работа по созданию комфортной среды. За пять лет по Народной программе «Единой России» в Московской области благоустроили около 350 общественных пространств, 30 набережных и около 50 скверов. В порядок привели 25 объектов культурного наследия.
Любителям активного отдыха в отделении партии в Московской области посоветовали отправиться в Раменское. После масштабного благоустройства там открылся лесопарк. На территориях «Восьмидорожье» и «Зверинец» площадью 50 гектаров создали более девяти километров прогулочных троп, провели освещение, обустроили спортивные
и детские зоны, открыли первую в городе площадку для выгула собак.
«Лесопарк — очень масштабный объект. Радует, что работы по контракту завершены раньше срока. Для спортсменов обустроены площадки для футбола, баскетбола и воркаута. А сеть дорожек связывает все ключевые зоны парка. Все камеры подключены к системе «Безопасный регион», — отметил секретарь местного отделения «Единой России», глава Раменского Эдуард Малышев.
Впечатлениями об обновлённом лесопарке поделилась жительница Раменского Ольга Воркунова.
«В парке нашлось занятие для каждого: дети сразу побежали на площадки, а мы с мамой неспешно гуляли по лесу и отдыхали на скамейках. При этом парк остался настоящим лесом: свежий воздух, тишина, много деревьев. Такое место давно было нужно нашему округу», — отметила Ольга.Семьям с детьми понравится в Люберцах, где набирает популярность маршрут «Сказочный град Томилино», созданный при поддержке «Единой России». Дети проходят там квесты, спасают сказки от Искусственного Злого Интеллекта и взаимодействуют с актёрами.
Одна из самых необычных локаций — «Избушка Бабы Яги» в деревне Жилино. Там посетители погружаются в атмосферу сказочного мира. За первые месяцы работы маршрут посетили более 2000 детей.
«Мы приезжали сюда всей семьёй. Детям особенно понравилось, что они не просто слушают экскурсовода, а сами участвуют в программе, встречаются со сказочными героями и узнают о наших традициях», — поделилась жительница округа, многодетная мама Юлия Дажитдинова.
Ценителям искусства и архитектуры стоит заглянуть в Звенигород. В старейшем кирпичном здании города, построенном в 1830-х годах, после реконструкции открылся современный Манеж. До конца января там проходит выставка «Малевич. Простые фигуры»: впервые в Подмосковье. На выставке вместе экспонируются знаменитые «Чёрный квадрат», «Чёрный крест» и «Чёрный круг» из Русского музея.
«Казимир Северинович проводил много времени в окрестностях Звенигорода, он тут работал. Впервые триптих Малевича выехал за пределы Санкт-Петербурга, впервые он находится в Московской области. Эти три работы крайне редко выставляются вместе», — отметил экскурсовода Сергей Флегонтов.В новой редакции Народной программы «Единой России», рассчитанной до 2031 года, заложены масштабные планы по сохранению культурного наследия и созданию комфортной среды. По наказам жителей в Подмосковье появится ещё более 150 новых общественных пространств. Пройдут реконструкция и капремонт 23 объектов культуры.