Московская область стала лидером в России по притоку туристов

13 ноября 2026, 15:56

оригинал Фото: пресс-служба «Единой России»

За девять месяцев этого года Подмосковье посетили 5,38 млн путешественников — почти на 900 000 больше, чем годом ранее. Региона стал лидером в стране по притоку туристов.





За этим потоком — большая работа по созданию комфортной среды. За пять лет по Народной программе «Единой России» в Московской области благоустроили около 350 общественных пространств, 30 набережных и около 50 скверов. В порядок привели 25 объектов культурного наследия.



Любителям активного отдыха в отделении партии в Московской области посоветовали отправиться в Раменское. После масштабного благоустройства там открылся лесопарк. На территориях «Восьмидорожье» и «Зверинец» площадью 50 гектаров создали более девяти километров прогулочных троп, провели освещение, обустроили спортивные

и детские зоны, открыли первую в городе площадку для выгула собак.

«Лесопарк — очень масштабный объект. Радует, что работы по контракту завершены раньше срока. Для спортсменов обустроены площадки для футбола, баскетбола и воркаута. А сеть дорожек связывает все ключевые зоны парка. Все камеры подключены к системе «Безопасный регион», — отметил секретарь местного отделения «Единой России», глава Раменского Эдуард Малышев.

Фото: пресс-служба «Единой России»

«В парке нашлось занятие для каждого: дети сразу побежали на площадки, а мы с мамой неспешно гуляли по лесу и отдыхали на скамейках. При этом парк остался настоящим лесом: свежий воздух, тишина, много деревьев. Такое место давно было нужно нашему округу», — отметила Ольга.

Фото: пресс-служба «Единой России»

«Мы приезжали сюда всей семьёй. Детям особенно понравилось, что они не просто слушают экскурсовода, а сами участвуют в программе, встречаются со сказочными героями и узнают о наших традициях», — поделилась жительница округа, многодетная мама Юлия Дажитдинова.

Фото: пресс-служба «Единой России»

«Казимир Северинович проводил много времени в окрестностях Звенигорода, он тут работал. Впервые триптих Малевича выехал за пределы Санкт-Петербурга, впервые он находится в Московской области. Эти три работы крайне редко выставляются вместе», — отметил экскурсовода Сергей Флегонтов.