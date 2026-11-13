В Павловском Посаде провели конференцию «Единой России»
Во Дворце культуры «Павлово-Покровский» подвели итоги работы местного отделения партии за последние 3,5 года и наметили планы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
Секретарём местного отделения избрали главу муниципалитета Михаила Криворучко.
«Сегодня партия в отделении партии в округе – 943 человека, 1147 сторонников и 76 первичных отделений. Наши результаты высоко оценены на региональном уровне. Три года мы стабильно в «зелёной зоне» рейтинга, а по итогам прошлого года заняли первое место среди муниципалитетов по эффективности», – сказал Криворучко.
По его словам, партия показала блестящие результаты на выборах президента России в 2024 году. Депутатский корпус провёл около 1000 встреч с жителями и на 100% выполнил Народную программу 2021-2025 годов.