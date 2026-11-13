Посетитель устроил драку в гипермаркете при попытке скрыться с похищенным
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны задержали дебошира, подозреваемого в краже строительных материалов. Этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал тревоги из охраняемого магазина, расположенного на 24-м километре МКАД. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что посетитель отсканировал изделия для напольного покрытия на кассе самообслуживания, но не оплатил его и направился к выходу.
«Работники службы безопасности заметили подозрительные действия посетителя, нажали тревожную кнопку Росгвардии и попытались остановить нарушителя. Однако справиться своими силами не вышло. 33-летний уроженец ближнего зарубежья начал вести себя агрессивно, устроил драку и с боем попытался покинуть торговый центр», - рассказали в пресс-службе.Задержать подозреваемого помогли сотрудники вневедомственной охраны. Дебошира доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Общий ущерб магазина мог составить порядка 50 000 рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.