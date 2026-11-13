В Центре Рошаля удалили опасный тромб ребенку из Ставрополя

13 ноября 2026, 14:05

Врачи подмосковного Центра имени Л. М. Рошаля провели две операции и спасли мальчика из Ставрополя. Сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщила директор центра Татьяна Шаповаленко. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

При рождении у мальчика выявили гидроцефалию и установили шунт для отвода спинномозговой жидкости. Позднее устройство пришлось заменить, а затем у ребенка развилась инфекция. На ее фоне образовался тромб. Он создавал угрозу закупорки легочной артерии — смертельно опасного осложнения.Ставропольские медики обратились к коллегам из Центра Рошаля за телемедицинской консультацией. Специалисты решили направить мальчика в Подмосковье, где ему могли оказать помощь врачи нескольких профилей. Пациента доставила бригада медицины катастроф.Во время первой операции кардиохирурги и нейрохирурги удалили шунт и тромб из правого предсердия. Врачи использовали аппарат искусственного кровообращения. После вмешательства ребенку назначили антибактериальную терапию.На втором этапе нейрохирурги и торакальные хирурги установили новый шунт для отвода жидкости из головного мозга в брюшную полость. Обе операции прошли без осложнений. Сейчас мальчик готовится к выписке.