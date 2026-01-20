Жителям одноэтажных домов в Подмосковье упростили процесс оформления земли

20 января 2026, 10:24

оригинал Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области

В Московской области запустили программу, которая позволит жителям одноэтажных многоквартирных домов оформить землю в собственность и получить полные права на свою недвижимость. Речь идет о переводе таких домов в статус блокированной жилой застройки, сообщили в подмосковном Минстрое.





Программа касается в первую очередь так называемых «двухквартирников». Это дома с общей стеной, разными входами и отдельными коммуникациями. По факту люди живут как в частных домах, но юридически такие здания до сих пор относят к многоквартирным. Из-за этого у жителей возникают серьезные ограничения.



При статусе МКД люди не могут оформить земельный участок в собственность, даже если годами пользуются им. Пристройки, гаражи, бани и хозпостройки часто считают самовольными. Любые изменения дома вызывают сложности с оформлением документов.



Перевод в статус блокированной жилой застройки решает эти проблемы. После смены статуса каждая часть дома получает отдельный юридический статус при сохранении общей стены с соседом.



Жители получают право оформить земельный участок в собственность, легализовать все постройки и строить новые объекты на своей территории. Кроме того, недвижимость вырастет в цене, а владельцы смогут свободно распоряжаться своим имуществом.



Процедура перевода включает два этапа: