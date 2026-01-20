Достижения.рф

В подмосковном Солнечногорске готовят к открытию обновленный детский сад

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В деревне Радумля городского округа Солнечногорск завершили капремонт детского сада № 44. Дошкольное учреждение готовят к открытию, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.



Работы провели по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Финансирование обеспечил регбюджет.

«Здания были построены в 1950 году и имеют общую площадь более 2 800 м². В ходе капремонта здесь провели кровельные и фасадные работы, заменили все инженерные сети, окна и двери, сантехническое оборудование, а также благоустроили прилегающую территорию. Также в обновленный детский сад поступила новая мебель и оборудование», — уточняют в сообщении пресс-службы ведомства.
Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
Сейчас в детском саду продолжают работы по запуску бассейна. Специалисты настраивают систему водоподготовки и увеличивают электрическую мощность, необходимую для работы оборудования. После завершения — бассейн будет доступен для детей.

Открыть детский сад № 44 планируют в начале февраля.
Ирина Паршина

