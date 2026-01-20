Строители отчитались о ходе капремонта детсада «Ручеёк» в Ивантеевке

20 января 2026, 11:59

оригинал

Здание детского сада «Ручеёк», расположенное по адресу: Пушкинский округ, город Ивантеевка, улица Богданова, дом №1, капитально ремонтируют. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.





В настоящее время на объекте продолжается первый этап капремонта — демонтаж. Затем строители приступят к общестроительным и отделочным работам.





«В здании обновят фасад, кровлю и входные группы, заменят инженерные сети, сантехнику, двери и окна, проведут отделку помещений, установят новое оборудование и мебель, а прилегающую территорию благоустроят», — говорится в сообщении.