Московская область удерживает лидерство в производстве сыра в России

25 сентября 2025, 17:51

оригинал Фото: istockphoto / fotek

За семь месяцев 2025 года Подмосковье подтвердило статус крупнейшего производителя сыра в стране. Регион обеспечил почти четверть российского объёма и остаётся важным игроком на внешних рынках, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.