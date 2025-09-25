Московская область удерживает лидерство в производстве сыра в России

За семь месяцев 2025 года Подмосковье подтвердило статус крупнейшего производителя сыра в стране. Регион обеспечил почти четверть российского объёма и остаётся важным игроком на внешних рынках, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С января по июль выпущено 94,4 тыс. тонн продукции. Это более 35% объёма Центрального федерального округа и 19% общероссийского показателя. Таким образом, Московская область занимает первое место по производству сыров в России.
Экспорт также показывает положительную динамику: поставки сыров и творога выросли на 22% в стоимостном выражении и достигли 19,8 тыс. тонн. Основными направлениями остаются Казахстан, Узбекистан и Беларусь. Среди ведущих предприятий – ООО «Лакталис Истра», ООО «Сыровар» и ООО «РОТА-АГРО».
В 2024 году регион произвёл 173,6 тыс. тонн сыра, а экспорт молочной продукции составил 75,4 тыс. тонн, что на 12% выше показателей 2023 года. Особенно заметен рост поставок сыров – на 21,4%. Стабильные результаты подтверждают конкурентоспособность подмосковных производителей и укрепляют позиции региона в агропромышленном комплексе страны.